Os The Hives anunciaram esta terça-feira, 1 de abril, uma nova digressão mundial, com passagem pelo Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 4 de novembro.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda no dia 11 de abril, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 10 de abril, às 10h00.

Na digressão, a banda vai apresentar o novo disco, "The Hives Forever Forever The Hives", que será editado a 29 de agosto. O álbum composto por 13 canções m foi produzido em parceria com Pelle Gunnerfeldt e Mike D, dos Beastie Boys.

"Os The Hives, compostos por Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson e Vigilante Carlstroem, gravaram o seu nome na história do rock ao longo de três décadas. A banda esgotou estádios imponentes e partilhou palcos com gigantes como AC/DC e The Rolling Stones", lembra a promotora em comunicado.

Sagres Campo Pequeno | 4 de novembro

