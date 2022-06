Os The Black Mamba editaram esta sexta-feira, dia 3 de junho, "Love is Dope", o novo tema que sucede a "Crazy Nando" e "Sweet Amsterdam". A canção já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

O tema integra o quarto álbum da banda, "Last Night In Amsterdam", que tem edição prevista para finais de 2022. "A música conta a história de uma relação tóxica, viciosa e conflituosa, que tanto eleva o parceiro, como o arrasta para os seus lugares mais escuros. A relação é equiparada a droga, a partir do momento que recebemos amor, a nossa vontade é de saber quando teremos a próxima dose, apesar de todos os seus defeitos e consequências", resume a Universal Music.

O videoclipe foi gravado no StudioMatrix em greenscreen e conta com a participação especial de Júlio Isidro - veja aqui o vídeo.