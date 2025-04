O Centro Cultural Olga Cadaval vai celebrar o 25 de Abril com um concerto dos The Black Mamba. A banda atua na sala de espetáculos de Sintra no dia 25, às 21h00. A entrada é gratuita.

A entrada para o espetáculo gratuita, mediante reserva via e-mail (bilheteira.ccoc@cm-sintra.pt). "Sujeita à disponibilidade, no máximo dois bilhetes por pessoa, sendo o bilhete eletrónico enviado para o endereço do remetente", explica o comunicado.

Os The Black Mamba editam em novembro de 2024 “Last Night in Amsterdam”, um álbum conceptual que inclui uma nova versão de “Love is on my side” e que marcou o início das celebrações dos 15 anos de carreira da banda.

Os The Black Mamba, cujo som se caracteriza como funk, blues e soul, são Tatanka (voz e guitarra), Miguel Casais (bateria), Marco Pombinho (teclas), Gui Salgueiro (teclas), Rui Pedro “Pity” (baixo) e Xico Fernandes (percussão)