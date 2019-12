No cartaz da 26.ª edição do SBSR “há propostas para todos os gostos e há, inclusivamente, algumas capazes de juntar pop, rock, hip-hop e r&b”, caso dos The Neighbourhood, que atuam no terceiro e último dia, de acordo com a promotora num comunicado hoje divulgado.

Para o 26.º festival SBSR, que decorre na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, já tinham sido confirmadas as presenças de A$AP Rocky, dos Foals, de Kali Uchis e dos Local Natives.