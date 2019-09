As regras são justificadas por um suposto Deus omnipresente nos costumes diários, até mesmo nos cumprimentos: em Gilead, todas as conversas começam com a expressão "Bendito seja o fruto".

Neste mundo obscuro, uma mulher, June, tenta sobreviver. No primeiro livro, ela é a responsável por conduzir o leitor, através de um monólogo angustiante, por esta ditadura misógina, na qual o papel de serva reprodutora é imposto, e o de mãe, retirado.

June tem duas filhas, mas não tem direitos sobre nenhuma delas.

"The Testaments" decorre 15 anos depois da história original: Agnes vive em Gilead, enquanto a sua irmã, Daisy, mora no Canadá e fica horrorizada com os abusos cometidos do outro lado da fronteira.

É, sobretudo, a voz de uma terceira narradora que mantém o leitor em suspense: a tia Lydia, a maquiavélica líder das "tias", grupo de mulheres responsáveis por escravizar as compatriotas férteis.

Ao longo dos capítulos, o leitor descobre o seu passado de mulher livre e as etapas da sua transformação num monstro, construída pelo instinto de sobrevivência perante homens tirânicos, mas também pelo seu desejo de poder... até se torne poderosa para abalar aqueles que a dominam.

Há quase 35 anos à procura de respostas

Atwood demorou quase 35 anos para conceber a sequela, inspirada pelas perguntas feitas pelos seus leitores.

Trinta e cinco anos representaram muito tempo para refletir sobre as respostas possíveis, que evoluíram à medida que a sociedade evoluía e as hipóteses se tornavam realidade, afirma a escritora no final do livro.

"Os cidadãos de muitos países, incluindo os Estados Unidos, sofrem hoje tensões mais fortes do que há três décadas", completa.

Grande sucesso após a sua publicação em 1985, "A História de Uma Serva" tornou-se um verdadeiro manifesto feminista dos tempos modernos após sua adaptação televisiva em 2017, que apresentou a obra a um novo público.

Em diversos países, a figura da "serva", com a capa vermelha e o chapéu branco, tornou-se um símbolo imediatamente reconhecido em manifestações da agenda feminista, como a defesa do direito ao aborto.

Nos Estados Unidos, tornou-se um símbolo contra Donald Trump, mas também eco do movimento #MeToo, como uma parábola da tendência conservadora norte-americana desde a chegada do presidente ao poder.