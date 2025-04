A sexta e última temporada de "The Handmaid’s Tale" estreia-se a 8 de abril em Portugal, em simultâneo com os Estados Unidos, no TVCine+, o serviço de streaming dos Canais TVCine.

No dia da estreia, serão disponibilizados três episódios e os seguintes serão lançados semanalmente às terças-feiras. No TVCine Edition, a exibição começa a 16 de abril, com um episódio por semana, às 22h10.

A série, baseada no romance de Margaret Atwood, desenrola-se numa realidade distópica na qual os Estados Unidos da América sofreram um duro golpe civil e se tornaram uma comunidade cristã extremista. Sem direitos, as mulheres vivem à sombra dos maridos, e as que ainda estão férteis tornam-se sua propriedade.

Na sexta temporada, June continua a luta contra Gilead. Luke e Moira juntam-se à resistência. "Luke e Moira juntam-se à resistência. Serena tenta reformar Gilead, enquanto o Comandante Lawrence e a Tia Lydia se dão conta do que fizeram, e Nick enfrenta testes de caráter desafiantes. Este capítulo final da jornada de June destaca a importância da esperança, da coragem, da solidariedade e da resiliência na busca da justiça e da liberdade", resume o canal.

O elenco conta com Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O-T Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine e Josh Charles.