De acordo com a promotora, os concertos serão "uma conversa sobre as palavras, sons e histórias à volta do sétimo disco" de carreira de Tiago Bettencourt.

Do novo álbum, o músico já revelou os temas "Trégua", "Dança" e "Imaginei".

A série de concertos, que será para uma audiência que varia entre as 20 e as 50 pessoas, começa no dia 19 no Cineteatro Louletano, em Loulé.

Seguir-se-ão concertos em Beja (dia 20), Évora (dia 21), Aveiro (dia 22), Leiria (dia 26), Torres Novas (dia 27), Albergaria-a-Velha (dia 28) e Águeda (dia 29).