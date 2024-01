A 10.ª Mostra Internacional de Cinema Social (Monstrare), que se realiza em Loulé, no distrito de Faro, de 23 a 28 de janeiro, vai celebrar o 25 de abril, com uma secção intitulada 50 Anos de Liberdade.

A mostra de cinema, que volta a integrar a programação do Algarve Film Week, é composta por sessões de curtas, documentários e longas-metragens nacionais e internacionais, assim como ‘workshops’ e ‘masterclasses’, refere em comunicado a Câmara de Loulé, que organiza o evento.

De acordo com a nota, para celebrar os 50 anos do 25 de abril, a Monstrare apresenta uma secção intitulada 50 Anos de Liberdade, composta pelos filmes "Cartas a uma Ditadura" (22 de janeiro, às 14h30, na Escola Secundária de Loulé ) e "Nayola" (24 de janeiro, às 18h00, no Cineteatro Louletano).

Por outro lado, o realizador Luís Campos vai estar presente em Loulé, a 24 de janeiro, para apresentar duas curtas-metragens realizadas por si: "Boca Cava Terra" e "Monte Clérigo".

No mesmo dia, no Cineteatro Louletano é apresentado, em antestreia comercial, "O Bêbado", realizado por André Marques, que estará presente na sessão, filme galardoado com o Prémio FIPRESCI da 29.ª edição do festival Caminhos do Cinema Português.

A Escola Secundária de Loulé vai apresentar uma sessão de curtas-metragens, a 25 de janeiro, com os filmes "The Present" (britânico) de Farah Nabulsi, "Flor de Laranjeira" (português) de Rúben Sevivas e "Smoking Kills" (francês) de Steven Luchel.

No mesmo dia, no Cineteatro Louletano é projetado "The Old Oak", do realizador britânico Ken Loach que estreou recentemente no cinema em Portugal, e os "Concentrados", documentário de José Vieira Mendes sobre um campo de concentração instalado na ilha Terceira, nos Açores, durante a primeira Guerra Mundial.

Segundo o comunicado, a 26 de janeiro é exibido, no Cineteatro Louletano, em estreia nacional, o filme "Represa" do realizador brasileiro Diego Hoefel, que conta a história do reencontro de dois irmãos.

O último filme a ser exibido na 10.ª edição da Monstrare é "Great Yarmouth - Provisional Figures", de Marco Martins, que tem Beatriz Batarda, Nuno Lopes e Romeu Runa nos principais papéis.A história narra a emigração portuguesa numa cidade costeira de Inglaterra.

No âmbito do programa do Algarve Film Week é também possível participar no ‘workshop’ escolar de Cinema de Animação pelo Modo Atelier, que se realiza a 22 e 23 de janeiro em diversas escolas do concelho de Loulé.

A 23 de janeiro também terá lugar uma ‘masterclass’ com a montadora e realizadora Cláudia Rita Oliveira, na Escola Secundária de Loulé.

A 26 de janeiro, às 18h00, no bar do Cineteatro Louletano, haverá um encontro destinado a profissionais da área do cinema sob o tema "Festivais de Cinema em Territórios Periféricos".

A cerimónia de apresentação dos Prémios Cinetendinha, promovidos pelo crítico de cinema Rui Pedro Tendinha, realiza-se às 18h00 de 27 de janeiro, no Cineteatro Louletano.

A organização da Monstrare anuncia que a mostra arranca, na realidade, a 20 de janeiro, no Palácio Gama Lobo, com a apresentação do Plano Municipal de Cinema.

No dia seguinte, às 17h00, no Convento é exibido o filme "Os Demónios do Meu Avô", longa-metragem de ‘stop motion’ realizada por Nuno Beato e que conta com as vozes de Victoria Guerra, Ana Sofia Martins e Nuno Lopes.