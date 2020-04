“Tiago na Toca” foi renovado, agora em forma de 'live stream', na página de Instagram do músico, que promete o mesmo modelo: “Vou tocar sete canções [em cada sessão]: três minhas, uma do projecto 'Tiago na Toca' e três versões de um só artista. Nesta primeira sessão, o artista escolhido é Bruce Springsteen. Para a próxima semana, logo se verá. Espero que se juntem a mim, a partir das vossas casas, com a esperança de que esta ideia consiga, mais à frente, ter também uma vertente social", lê-se no comunicado hoje divulgado.

A primeira sessão decorre hoje, às 22h00. “Tiago na Toca e os poetas” regressará todas as segundas-feiras, ao vivo, à mesma hora, em www.instagram.com/tiagobettencourt.