De "The Bear" para "The Boss", Jeremy Allen White transformou-se em Bruce Springsteen.

O primeiro trailer de "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" chegou na quarta-feira: uma adaptação ao cinema do relato em livro de Warren Zanes sobre a viagem emocional para gravar “Nebraska”, o álbum seminal de 1982 considerado um dos melhores de sempre e que muitos fãs acreditam ser o trabalho mais cru e pessoal do artista, a lidar com a sua depressão e a chegada do estrelato global.

VEJA O TRAILER ORIGINAL (esta notícia será atualizada quando ficar disponível na versão legendada)

Escrito e realizado por Scott Cooper ("Crazy Heart", "Black Mass - Jogo Sujo", "Hostis", "Os Olhos de Allan Poe"), no elenco destacam-se o nomeado ao Óscar Jeremy Strong (“The Apprentice”, “Succession”), como Jon Landau, mentor e empresário de longa data de Springsteen, Jon Landau; Paul Walter Hauser (“Black Bird”, “Richard Jewell”) como o técnico de guitarra Mike Batlan; Odessa Young (“Mothering Sunday”, “The Staircase”) como a jovem Faye, um interesse amoroso na vida de Springsteen; Stephen Graham (“Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias”) como o pai de Springsteen; e Johnny Cannizzaro (“Quantum Leap”, “Jersey Boys”) como Stevie Van Zandt, membro da The E Street Band.

Note-se que o projeto a partir do livro tem a aprovação do próprio Bruce Springsteen.

"O desenvolvimento de 'Nebraska', que se seguiu à digressão “The River Tour” de Springsteen em 1981, marcou uma época crucial na sua vida, sobre a qual só falaria abertamente décadas depois do seu lançamento. É considerado um marco na sua odisseia musical e uma fonte de inspiração para uma geração de artistas e músicos. Gravado num gravador de quatro pistas no quarto de Springsteen em New Jersey e sem a The E Street Band, 'Nebraska' é considerado um dos trabalhos mais duradouros de Springsteen - um disco acústico cru e assombrado, povoado por almas perdidas à procura de uma razão para acreditar", destacava-se a apresentação oficial de "Deliver Me From Nowhere" ainda durante a rodagem no outon ode 2024 em Nova Jérsia e Nova Iorque.

"Springsteen: Deliver Me From Nowhere" é da 20th Century Studios, que integra a Disney. A estreia na América do Norte será a 24 de outubro e a distribuidora portuguesa confirma que a chegada será ainda em outubro.

