O pianista Tiago Sousa apresenta-se no próximo dia 24, às 17h00, no Museu da Música, em Lisboa, com a violoncelista Bruna Maia Moura.

"A partir de composições suas, e composições de algumas das suas referências, caso dos compositores Federico Mompou, John Cage e Arvo Pärt, será abordado o tema proposto por este programa: 'As coisas fundadas no silêncio'", segundo nota do museu. Compositor e pianista, Tiago Sousa tem desenvolvido nos últimos dez anos "uma linguagem muito pessoal, longe dos cânones e academismos", em que " a música é um espaço de comunicação do indizível, de relação com o instante e com a repetição e a intimidade".