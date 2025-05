Inspirado pelo fotógrafo José Fabião (1920-2017), que marcou gerações com a sua prática de estúdio e também enquanto fotojornalista, e homenageando os pioneiros do conceito ‘à la minute’, “Tipo Passe” celebra o dia do município de Leiria, com 14 estúdios instalados em vários pontos da cidade.

Nesses locais, qualquer pessoa pode ser retratada gratuitamente, no período entre as 11:00 e as 13:00 de quinta-feira, por vários fotógrafos convidados.

O músico David Fonseca, que tem uma paixão publicamente assumida pela fotografia, participa pela primeira vez em “Tipo Passe”.

Rita Carmo, que fotografa música desde 1992 para a revista Blitz, Nuno André Ferreira, fotojornalista premiado em 2021 no World Press Photo, ou Paulo Cunha, da agência Lusa, são outros dos participantes.

A retratar vão estar ainda Ana Veloso, Carla de Sousa, Carolina Miguel, João Matos, Joaquim Dâmaso, Luís Lobo Henriques, Maria Kowalski, Né Themudo, Ricardo Graça e Sal Nunkachov.

A iniciativa é da associação Café Central que, em comunicado, avançou que o objetivo é “celebrar o dia do município e fixar o rosto da cidade em 2025, através dos rostos de quem a vive”.

“A cidade somos todos nós. Por isso, o convite: vem fazer um retrato e mostrar quem é Leiria”, desafiou a organização.

Os retratos, que serão “um instante para a posteridade, com a solenidade de antigamente”, vão ser posteriormente disponibilizados ‘online’ na página www.tipopasse.pt.

“Um documento que perdura como retrato do que somos (e fomos) como comunidade”.

“Acreditamos que as pessoas fazem os lugares e que os retratos abrem um caminho para atravessar o tempo. Hoje que tudo é efémero e descartável, hoje que milhões de fotos são partilhadas e esquecidas sem cuidado, talvez importe voltar ao que é eterno e irrepetível”, argumentaram os organizadores.

Em 2022, na primeira edição, “Tipo Passe” registou mais de 500 retratos e em 2024 foram reunidas 1.200 fotografias.

Este ano, a iniciativa cresce de 12 para 14 estúdios e respetivos fotógrafos, que vão estar em espaços como a praça Rodrigues Lobo, o largo do Papa, a avenida Heróis de Angola, a Fonte Luminosa, o Terreiro ou a Rua Direita.

Na quinta-feira, no ‘foyer’ do Teatro José Lúcio da Silva será ainda possível visitar uma exposição com uma seleção dos retratos de edições anteriores.