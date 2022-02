Dupla formada em 1977 por Gimba e Jorge Galvão - que nos anos 1980 originou o trio Os Afonsinhos do Condado, com o baixista Nuno Faria -, o projeto Tiroliro & Vladimir editou em janeiro passado o disco "Os Imparáveis Tiroliro & Vladimir".

O concerto de apresentação está marcado para o Titanic Sur Mer, em Lisboa, esta sexta-feira, 18 de fevereiro, a partir das 23h00.

O álbum recupera temas criados no final da década de 1970 e resulta de "um curioso trabalho de arqueologia cerebral, pois não existia nenhum registo destas canções", explica a promotora em comunicado.

"Todas as cassetes gravadas na altura, entre as quais a do seu primeiro concerto (o 'Full Moon Concert', a 20 de julho de 1978, em Lagos, abrindo para a Go Graal Blues Band, de Paulo Gonzo) desapareceram com o tempo, bem como quaisquer blocos ou cadernos com letras escritas. A (boa) memória dos dois conseguiu recuperar vinte e duas dessas canções, dezoito das quais integram o CD. Trata-se de um acervo memorável, nascido ainda na década de 70, na pré história do 'Rock Português', anterior ao 'Chico Fininho'", acrescenta.

A promotora assinala ainda que "se do lado da composição musical se nota já uma certa maturidade, resultante de várias influências da época (da canção de intervenção ao rock progressivo ou ao punk), é óbvia, do ponto de vista lírico, alguma ingenuidade típica da idade (os rapazes eram ainda teenagers...), com referências a amores de liceu ou a um mundo idílico da paz e amor".

"Os Imparáveis" conta com a participação de Nuno Faria, no contrabaixo - Gui (Xutos e Pontapés), nos saxofones, Paulo Mariño (Sétima Legião/Gaiteiros de Lisboa), que toca as gaitas de foles. Fausto Ferreira (piano eléctrico), Luís Gaspar (bateria), Nuno Reis (trompete), Franciso Silva (contrabaixo), Pedro Lopes, Inês Santos e Violeta Galvão (vozes adicionais) completam a lista de artistas convidados.