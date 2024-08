A cantora Ana Faria morreu este sábado, 18 de agosto, aos 75 anos.

A morte foi anunciada pelo marido da artista, Heduíno Gomes, no Facebook.

Ana Faria destacou-se nas décadas de 1980 e 1990 em vários projetos musicais dedicados ao público infanto-juvenil.

Depois de participar no programa "Zip-Zip", em 1969 (onde cantou "Canção de Embalar", de José Afonso, e "Avé Maria do Povo", popularizado por Simone de Oliveira), editou o o primeiro álbum a solo, "Violeta Flor", em 1982, com originais seus, de Heduíno Gomes e de Mário Piçarra.

Ana Faria também integrou o Grupo Decibel e Terra a Terra, dedicados à música tradicional portuguesa, e destacou-se sobretudo nos projetos "Brincando aos Clássicos" (centrado em adaptações de música clássica) e Queijinhos Frescos, com os filhos João, Nuno e Pedro Faria Gomes, nos anos 1980.

Na mesma década esteve na origem dos Onda Choc, banda pop composta por crianças e adolescentes que fez versões em português de êxitos internacionais. O sucesso do projeto manteve-se nos anos 1990.

Ana Faria também formou os grupos Jovens Cantores de Lisboa e Popeline. Editou ainda livros infantis e dedicou-se à pintura e retratos.