“O desafio é ambicioso e estimulante, como todos os que foram lançados ao longo do rico percurso dos Trovante: viver tudo numa noite, mote elevado a partir de um verso de ‘Memórias de Um Beijo’, uma das muitas canções do grupo que entraram sem demora nas antologias. Em boa verdade, serão duas as noites – a de 21 de Março de 2026, na MEO Arena lisboeta, e a de 28 de Março de 2026, no Super Bock portuense”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

A banda, fundada em 1976, terminou em 1990, ano de que data o último álbum de originais, “Um Destes Dias”, mas voltou a reunir-se algumas vezes depois. Uma das mais recentes foi no festival O Sol da Caparica, em 2017.

De acordo com a Sons em Trânsito, “para Luís Represas, João Gil, Manuel Faria, Artur Costa, Fernando Júdice, António José Martins, José Salgueiro e João Nuno Represas, todos eles donos de percursos sólidos e notórios, a solo ou noutros projetos, trata-se de um natural – e desejado – reativar de uma proposta conjunta e singular que deixou sempre saudades, nem que fossem do futuro”.

Os Trovante são responsáveis por temas como “Namoro II”, “125 azul”, “Perdidamente”, “Timor”, “Saudade”, “Balada das sete saias” e “Fizeram os dias assim”.

A história do grupo está contada no livro “Trovante - Por Detrás do Palco”, assinado por Manuel Faria e editado em 2003.

Os bilhetes para os espetáculos de março de 2026 já estão à venda e os preços variam entre os 25 e os 80 euros.