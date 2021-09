Esta quinta-feira, dia 23 de setembro, o ator britânico Tom Felton, que interpretou Draco Malfoy na saga "Harry Potter", teve de abandonar o campo de golfe de Whistling Straits, em Wisconsin, nos Estados Unidos, onde participava de num torneio de celebridades, por se ter sentido mal.

Ainda não foram esclarecidos os motivos pelos quais Felton abandonou o local num carro de primeiros socorros. Os organizadores do campeonato PGA of America limitaram-se a dizer que o ator foi transferido para um hospital.

"O ator e músico Tom Felton sofreu um incidente médico em campo", afirmaram em comunicado. "Ele foi transferido para um hospital local para receber tratamento. Não há mais detalhes disponíveis", acrescentaram.

Tom Felton, que comemorou 34 anos esta semana, estava consciente quando foi retirado de Whistling Straits.

O ator é um ávido jogador de golfe e representava a Irlanda no evento de celebridades prévio à Ryder Cup, uma competição bienal entre equipas da Europa e Estados Unidos.

O ator formava dupla com o finlandês Teemu Selanne, jogador da liga norte-americana de hóquei no gelo (NHL), contra dois campeões olímpicos americanos: o ex-patinador Dan Jansen e o ex-jogador de hóquei no gelo Mike Eurzione.

Tom Felton é conhecido por seu papel de Draco Malfoy, o rival de Harry Potter, nas adaptações cinematográficas da popular série de livros.