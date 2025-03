A Netflix divulgou esta terça-feira o 'teaser trailer' de "O Maluco do Golfe 2", a sequela de um dos filmes mais populares de Adam Sandler.

Na apresentação oficial, a plataforma limita-se a dizer que "'O Maluco do Golfe' regressa a 25 de julho", sem revelar mais pormenores sobre a história, mas as imagens confirmam o que Sandler já disse em entrevistas: a sua personagem explosiva vai entrar num torneio de golfe sénior após vários anos de ausência, enfrentando vários pesos pesados da modalidade.

Christopher McDonald, Julie Bowen, Dennis Dugan, Allen Covert e Ben Stiller são atores que regressam para a sequela.

Entre as novidades no elenco estão Bad Bunny, Margaret Qualley e Benny Safdie, com participações especiais de Eminem e Travis Kelce (o atleta da NFL e namorado de Taylor Swift), além de John Daly, Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau e outros verdadeiros profissionais do golfe.

Estreado em 1996, "O Maluco do Golfe" foi decisivo no lançamento da carreira de Adam Sandler para o estrelato e permanece um dos seus filmes mais populares.

A comédia escrita com o seu parceiro habitual Tim Herlihy contava a história de um rancoroso jogador de hóquei no gelo que descobria que podia canalizar a sua explosiva raiva para vencer torneios profissionais de golfe, levando o tranquilo desporto para uma aceleração contínua depois de se tornar numa sensação para a comunicação social com o seu louco comportamento nos campos.

VEJA O TEASER TRAILER LEGENDADO.