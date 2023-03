O debate instrutório do processo do acidente que vitimou Sara Carreira arrancou esta quinta-feira, dia 16 de março, em Santarém. Em declarações aos meios de comunicação, citado pela TVI, Tony Carreira considerou que o resumo do Ministério Público é "miserável".

"É um resumo simplesmente miserável. Agora, em relação ao resto, estou aqui simplesmente para ouvir, não vim condenar absolutamente ninguém", frisou o cantor.

"Estou aqui porque devo essa verdade à memória da minha filha. Estou aqui para tentar perceber, não venho com espírito de vingança, nada", acrescentou Tony Carreira em declarações aos meios de comunicação.

"Dois anos e meio passaram, estou aqui simplesmente para ouvir, para perceber. Não venho para culpar ninguém, não serei eu que o farei - se for o caso, quem o fará será a Justiça", rematou o artista.