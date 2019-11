O atual projeto prossegue "No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.Us", o universo de trabalho que o artista estreou em maio de 2019, com uma série de performances ao vivo, e que foi apresentado no âmbito do programa de abertura oficial da 58.ª Bienal de Arte de Veneza, nessa altura com a derivação "No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.Our.Performance".

Depois de Veneza, Mosquito criou performances e peças sonoras para festivais e eventos artísticos nas cidades de Vooruit, na Bélgica, Poznań, na Polónia e, mais recentemente, em Munique e Frankfurt, na Alemanha.

A partir da palavra “mosquito”, o artista encetou uma pesquisa de base autobiográfica que explora perceções sobre o inseto com que partilha o sobrenome, identificando as valorações e impactos mais nefastos que este pode ter.

O universo criativo do artista manifesta-se sob a forma de performances, instalações, ‘podcasts’, exposições ou de qualquer outra experiência multissensorial que "apoie a exploração política dos nossos sonhos, e a pesquisa sobre o que realmente preocupa as pessoas".

Criar “oportunidades de encontro” e “entendimentos sobre capacidades que são interdependentes”, constituem condições prioritárias para o que artista Nástio Mosquito descreve como a “necessidade de cuidar” (´to care´, em inglês), expressa no manifesto que expande agora até Lisboa: “Não é possível comprometermo-nos com algo que nos preocupa sem impactar o mundo. Vamos impactar o mundo porque nos preocupamos”.

A exposição "No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.Trabalho.De.Preto" estará patente até dia 15 de fevereiro de 2020, no Hangar, podendo ser visitada de quarta-feira a sábado, entre as 15:00 e as 19:00.

Nascido em 1981, no Huambo, saiu de Angola ainda jovem para estudar em Coimbra, e depois rumou a Lisboa, onde desenvolveu o seu trabalho musical durante dois anos no Hot Club, e já adulto seguiu para Londres, onde estudou produção em media, tendo regressado depois ao seu país de origem.

O seu trabalho tem passado pelo vídeo, fotografia, instalações, palavra, performance e música, com álbuns editados como “Why Do You Care” (2012) e “Se Eu Fosse Angolano” (2013).