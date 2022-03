“Infelizmente, por motivos alheios à organização, o artista comunicou que irá cancelar os próximos espetáculos ao vivo, porque tem de fazer uma pausa para se concentrar em questões de saúde”, lê-se num comunicado publicado na página oficial do festival na rede social Facebook.

A promotora do North Music Festival explica que “quem adquiriu bilhete especificamente para a atuação do Tricky (após o dia 8 de fevereiro [data em que foi anunciado o concerto]), e sendo o artista um dos cabeça de cartaz do dia 27 de maio, poderá solicitar a devolução do seu bilhete no prazo de 15 dias após a divulgação do novo nome para o dia 27 de maio, se assim o entender”.

No dia 27 de maio, atuam no festival Don Diablo, Capicua, Domingues, T-Rex, Cassete Pirata e Throes + The Shine.

O cartaz do North Music Festival inclui também, entre outros, Ornatos Violeta, Linda Martini, The Jesus and Mary Chain e The Waterboys.