"Uma comédia romântica com um aspirante a chefe de cozinha que descobre que a receita para o amor é mais complicada do que parece e que, no meio de um falso namoro, pode haver sentimentos demasiado reais", destaca a sinopse do livro.

"Um Namorado para Levar, Please" é o romance de estreia de Sher Lee. A viver em Singapura, a autora tem recebido elogios pelo seu novo livro. A comédia romântica segue Dylan e Theo, dois jovens com vidas muito diferentes. "O Dylan não tem uma vida fácil, entre ir às aulas e ajudar a tia no restaurante da família. O Theo parece ter uma vida de sonho. É rico, giro, encantador e consegue tudo o que quer", resume a sinopse. "Os seus mundos são tão diferentes como o Sol e a Lua, mas quando se cruzam dá-se um eclipse. O Theo decide ajudar o Dylan no restaurante e em troca só pede um favor: que ele seja o seu falso namorado e o acompanhe a um casamento", adianta a editora, acrescentando que no "mundo de luxo, privilégio e dramas de gente rica, o romance entre os dois é suposto ser a fingir... até se tornar demasiado real". Em Portugal, o livro é editado pela Secret Society e já se encontra à venda nas bancas. A tradução esteve a cargo de Célia Correia Loureiro. Em março, Sher Lee vai marcar presença na Comic Con Portugal.