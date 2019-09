A harpista Valérie Milot vai atuar em Lisboa, no Panteão Nacional, na próxima segunda-feira, para apresentar "Um Requiem para Freud", recital a solo integrado no programa "Freud em Alfama", do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, anunciou este instituto.

Prémio Europa 2008, a que se sucederam os prémios de Interpretação da Cidade das Artes, de Paris, e Jovem Solista, da rádio francesa, Milot foi distinguida ainda com o Prémio Opus Revelação, Prémio das Artes Louis-Philippe-Poisson, Prémio Trois-Rivières, Prémio Criação Artística, Prémio de Excelência de Cultura, além de ter sido nomeada várias vezes para os prémios Opus, como destaca a sua biografia. O repertório de Milot inclui obras de compositores que vão de Bach, Handel e Mozart, a Smetana e Britten, Steve Reich e Robert Fripp, dos King Krimson. Tem tocado com músicos como o violoncelista Stéphane Tétreault, a soprano Marianne Lambert e o fagotista Mathieu Lussier. O recital em Lisboa, de entrada livre, surge no âmbito da programação cultural do ISPA que assinala os 80 anos da morte do autor de "Psicopatologia da Vida Quotidiana" e "Interpretação dos Sonhos". Tem início às 18:30 e a duração prevista de uma hora.