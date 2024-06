No discurso de inauguração, José Ribau Esteves salientou os «110 eventos literários agendados até ao dia 7 de julho, com 50 expositores no Largo do Rossio, a coabitar, por estes dias, com a Fanzone do Euro 2024, com o intuito de incentivar os livreiros e leitores a gostarem de futebol e estimular os adeptos de futebol a gostarem de livros».

A nova localização estratégica desta edição da Feira do Livro, no Largo do Rossio, que tem como pano de fundo o belíssimo postal da Ria de Aveiro e dos seus magníficos moliceiros, reforça a aposta do Município Capital Portuguesa da Cultura na literatura, com vista a «permitir o estreitar de relações entre autores e leitores, estimular a leitura e dar vida à cidade», remata José Ribau Esteves.

O primeiro dia

Na euforia do Euro 2024, um evento que fomenta a identidade de um povo e permite conhecer melhor alguns dos grandes nomes da literatura nacional e internacional, como o é a Feira do Livro de Aveiro, poderia, em sentido figurado, “passar pelos pingos da chuva”. Porém, ainda neste registo, o “furacão” de eventos e momentos da Feira do Livro e os seus novos espaços, abrem portas a uma planeada - e possível - convivência harmoniosa e estimulante, entre futebol e livros.

O mercado do Peixe, na Praça homónima, centro da restauração e movida aveirense, é o palco escolhido para conversas com autores, apresentações de livros, oficinas, concertos e outras atividades, numa programação eclética, que dá voz a autores aveirenses, nacionais e internacionais, em prol do livro e com o intuito maior de fomentar o gosto pela leitura.

No estímulo pela leitura, quem melhor do que as “embaixadoras” da literatura infantojuvenil portuguesa Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, autoras de 68 volumes da coleção “Uma Aventura”, (cujo último título, aliás, explora Santa Maria da Feira, um dos concelhos de Aveiro), para estrear as - muitas - sessões de conversas agendadas para esta edição da Feira do Livro de Aveiro. Uma conversa moderada por Tito Couto, com uma plateia a viver um misto de sensações, entre a nostalgia dos que cresceram a ler “As Aventuras” e a euforia dos que agora descobrem a coleção. Unir um público, de diferentes gerações, em torno de um livro, é um feito ao alcance de poucos.

créditos: Paulo Soares

O dia um da Feira do Livro embarcou ainda nas comemorações do quinto centenário de nascimento de Camões, com a epopeia “Os Lusíadas como nunca os ouviu”, uma efeméride que será celebrada ao longo do evento.

A Programação da Feira do Livro

A Feira do Livro de Aveiro apresenta 17 dias de intensa programação cultural, com eventos agendados para a Praça Euro, o Espaço Autores, os Stands de venda e o Jardim de Lilliput, espaços distribuídos pelo Largo do Rossio e pela Praça do Peixe.

Afonso Reis Cabral, Carlos Vaz Marques, Luís Freitas Branco e Ondjaki marcam o primeiro fim de semana, entre “diários de bordo”, debates e conversas imperdíveis.

No dia 28 de junho, pelas 18h00, os dois músicos brasileiros Almério & Martins, presenças habituais do Rock in Rio, vão estar numa conversa-concerto, naquela que marca a primeira incursão dos artistas em Portugal.

O fim de semana de 29 e 30 de junho, traz ao evento, a autora Patrícia Reis e a sua mais recente obra, “A desobediente - biografia de Maria Teresa Horta”, e a humorista «extremamente desagradável» e autora Joana Marques, com o seu livro, acabado de chegar aos escaparates, “Elefante na Sala”. Interessantes conversas agendadas para o dia 29, às 17h00 e 18h00, respetivamente.

O dia de sábado marca ainda a imperdível conversa “Rumo à eternidade”, entre Nicklas Brendborg, neurocientista dinamarquês, autor do livro “As Medusas Envelhecem ao Contrário” e Carlos Fiolhais, físico, professor universitário, ensaísta e um dos divulgadores de ciência mais reconhecidos em Portugal.

No domingo, 30 de junho, uma nova evocação a Camões, com Isabel Rio Novo, autora de uma das mais completas abordagens à vida de Luís de Camões, com a obra “Fortuna, Caso, Tempo e Sorte - Biografia de Luís Vaz de Camões», pelas 16h00. Uma hora mais tarde, o Espaço Autores acolhe a multipremiada escritora Dulce Maria Cardoso, e, a fechar a noite, pelas 21h30, uma conversa-concerto com Luísa Sobral, a cantora-compositora, que dispensa apresentações e que acaba de lançar o seu segundo livro infantil, “O Peso das Palavras”.

créditos: Paulo Soares

No fim de semana seguinte, destaque para a estreia em Portugal dos autores brasileiros Stênio Gardel, vencedor do National Book Award, com o seu primeiro romance, “A Palavra que Resta”, e Victor Vidal, Prémio Leya 2023, pelo romance “Não Há Pássaros Aqui”, num ‘diário de bordo’ agendado para o dia 5 de julho, às 21h30.

No sábado, dia 6 de julho, às 21h30, olhos postos no ‘diário de bordo´ que junta, em palco, a escritora e apresentadora brasileira Tati Bernardi, autora do romance “Você nunca mais vai ficar sozinha”, reeditado este mês em Portugal, e o humorista, colunista e escritor Ricardo Araújo Pereira, que acaba de lançar o segundo volume que completa a publicação de todos os textos do podcast “Coisa que Não Edifica Nem Destrói”.

A fechar, com chave de ouro, a Feira do Livro de Aveiro, no dia 7 de julho, às 16h00, uma conversa com Martim Sousa Tavares, em torno do seu recente livro “Falar Piano e Tocar Francês”, e pelas 18h00, uma conversa com Miguel Esteves Cardoso, com foco no seu mais recente livro “Como Escrever”, que chega às livrarias em julho.

De permeio, às 17h00, o ‘diário de bordo’ traz o editor e escritor Rui Couceiro ao Espaço Autores, que depois do sucesso do seu romance de estreia “Baiôa sem data para morrer”, acaba de lançar o romance “Morro da Pena Ventosa”.

Estes são apenas alguns dos destaques propostos. A 48.ª edição da Feira do Livro conta com uma panóplia de outras atividades, cujo programa pode ser consultado na página do evento.