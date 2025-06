Todos os jogos têm um fim e os jogadores de "Squid Game" têm de tomar as suas últimas decisões. A segunda parte da terceira e última temporada da série chegou esta sexta-feira, 27 de junho, à Netflix.

"Da última vez que os fãs de 'Squid Gam' viram Gi-hun (Lee Jung-jae), ele estava no seu ponto mais baixo — física e emocionalmente", recorda o Tudum. O protagonista do drama coreano termina o final da segunda temporada deitado no chão, a lamentar a morte súbita do seu melhor amigo, Jung-bae (Lee Seo-hwan), e o fracasso da sua tentativa de rebelião.

"Vamos ver como o Gi-hun regressa à arena do jogo e enfrenta os desafios e jogos que o esperam", diz o criador e realizador Hwang Dong-hyuk ao Tudum. "A história centra-se na transformação de Seong Gi-hun e em como ele supera o que lhe surge pelo caminho", acrescenta.

"A terceira e última temporada da série mais popular da Netflix retoma o sangrento momento de suspense da temporada 2 e encontra Gi-hun, o jogador 456, no seu pior momento. O jogo não pode parar e Gi-hun tem de tomar decisões difíceis perante um desespero avassalador, ao mesmo tempo que é confrontado, a par dos restantes jogadores sobreviventes, com jogos cada vez mais letais que testam a determinação de todos", resume a plataforma.

A cada ronda, as suas escolhas acarretam consequências mais graves. Entretanto, In-ho retoma o papel de apresentador para receber os misteriosos VIP e o seu irmão Jun-ho, ignorante da existência de um traidor no seio do grupo, continua a tentar localizar a misteriosa ilha. "Irá Gi-hun tomar as decisões mais acertadas, ou conseguirá o apresentador finalmente desmoralizá-lo?", questiona a Netflix

"A nova temporada vai focar-se no que o Gi-hun pode — e vai — fazer depois de todos os seus esforços falharem", revelou o criador da série, Hwang Dong-hyuk, ao Tudum.

Veja o trailer: