"Parasitas", de Bong Joon Ho, ficou em primeiro lugar numa votação dos melhores filmes do século XXI.

Foi o jornal The New York Times que coordenou um gigantesco inquérito (acesso pago) junto de mais de 500 "realizadores, atores e outros profissionais de Hollywood" para chegar a um Top 100 dos Melhores Filmes do Século XXI (abrindo uma exceção para incluir títulos de 2000).

Os resultados foram sendo revelados ao longo da semana, terminando com o Top 20 esta sexta-feira.

A seguir ao histórico vencedor do Óscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional da Coreia do Sul, juntam-se num Top 10 "Mulholland Drive" (David Lynch), "Haverá Sangue", "Disponível para Amar" (Wong Kar Wai), "Moonlight" (Barry Jenkins), "Este País Não é Para Velhos" (Joel & Ethan Coen), "O Despertar da Mente" (Michel Gondry), "Foge" (Jordan Peele), "A Viagem de Chihiro" (Hayao Miyazaki) e "A Rede Social" (David Fincher).

No Top 100 estão 25 filmes "internacionais" (cuja língua principal não é o inglês, pela definição dos Óscares) e 12 realizados ou correalizados por mulheres.

Em língua portuguesa, o único título é o brasileiro "Cidade de Deus", de Fernando Mereilles e Kátia Lund.

Nos destaques individuais, o Top 100 inclui seis filmes de Paul Thomas Anderson, cinco de Christopher Nolan, quatro de Alfonso Cuarón e dos irmãos Coen, e três de Quentin Tarantino e David Fincher.

Entre os cineastas mais veteranos, surgem dois filmes de Martin Scorsese ("O Lobo de Wall Street" e "The Departed") e apenas um de Steven Spielberg ("Relatório Minoritário") e David Lynch ("Mulholland Drive"). Não há nenhum de Clint Eastwood.

Além da fraca representação das comédias, destacam-se apenas quatro animações e três documentários (e um pseudo-documentário).

A propósito de Óscares, surgem dez vencedores da estatueta de Melhor Filme, quatro de Melhor Longa-Metragem de Animação e sete do Melhor Filme Internacional.

Noutras curiosidades, o único filme da trilogia "Os Senhores dos Anéis" que entrou foi "A Irmandade do Anel" (87. lugar) e da Marvel foi "Black Panther" (96.). De um estúdio de streaming só surge "ROMA", de Cuarón, da Netflix (46.).

Algumas das listas individuais foram publicadas, como as de Pedro Almodóvar, Bong Joon Ho, Mel Brooks, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Robert Eggers, Chiwetel Ejiofor, Luca Guadagnino, Barry Jenkins, Stephen King, Mikey Madison, Julianne Moore, Amy Pascal, Molly Ringwald, Benny e Josh Safdie, Celine Song, John Turturro, John Waters, Edgar Wright, Geoffrey Rush, Sean Baker, Nuri Bilge Ceylan, Cristian Mungiu, Christian Petzold, Joachim Trier ou Joe Wright.

Top 100

1. "Parasitas" (Bong Joon Ho)

2. "Mulholland Drive" (David Lynch)

3. "Haverá Sangue" (Paul Thomas Anderson)

4. "Disponível para Amar" (Wong Kar Wai)

5. "Moonlight" (Barry Jenkins)

6. "Este País Não é Para Velhos" (Joel & Ethan Coen)

7. "O Despertar da Mente" (Michel Gondry)

8. "Foge" (Jordan Peele)

9. "A Viagem de Chihiro" (Hayao Miyazaki)

10. "A Rede Social" (David Fincher)

11. "Mad Max: Estrada da Fúria" (George Miller)

12. "A Zona de Interesse" (Jonathan Glazer)

13. "Os Filhos do Homem" (Alfonso Cuarón)

14. "Sacanas Sem Lei" (Quentin Tarantino)

15. "Cidade de Deus" (Fernando Mereilles, Kátia Lund)

16. "O Tigre e o Dragão" (Ang Lee)

17. "O Segredo de Brokeback Mountain" (Ang Lee)

18. "E a Tua Mãe Também... (Alfonso Cuarón)

19. "Zodiac" (David Fincher)

20. "O Lobo de Wall Street" (Martin Scorsese)

21. "Os Tenenbaums - Uma Comédia Genial" (Wes Anderson)

22. "Grand Budapest Hotel" (Wes Anderson)

23. "Boyhood: Momentos de Uma Vida" (Richard Linklater)

24. "Uma História de Amor de Spike Jonze" (Spike Jonze)

25. "Linha Fantasma" (Paul Thomas Anderson)

26. "Anatomia de uma Queda" (Justine Triet)

27. "Inadaptado" (Spike Jonze)

28. "O Cavaleiro das Trevas" (Christopher Nolan)

29. "O Primeiro Encontro" (Denis Villeneuve)

30. "Lost in Translation - O Amor é um Lugar Estranho" (Sofia Coppola)

31. "The Departed: Entre Inimigos" (Martin Scorsese)

32. "A Melhor Despedida de Solteira" (Paul Feig)

33. "Uma Separação" (Asghar Farhadi)

34. "WALL-E" (Andrew Stanton)

35. "Um Profeta" (Jacques Audiard)

36. "Um Homem Sério" (Joel & Ethan Coen)

37. "Chama-me Pelo Teu Nome" (Luca Guadagnino)

38. "Retrato da Rapariga em Chamas" (Celine Sciamma)

39. "Lady Bird" (Greta Gerwig)

40. "Yi Yi" (Edward Yang)

41. "O Fabuloso Destino de Amélie" (Jean-Pierre Jeunet)

42. "The Master - O Mentor" (Paul Thomas Anderson)

43. "Oldboy - Velho Amigo" (Park Chan Wook)

44. "Era uma Vez... em Hollywood" (Quentin Tarantino)

45. "Moneyball" (Bennett Miller)

46. "ROMA" (Alfonso Cuarón)

47. "Quase Famosos" (Cameron Crowe)

48. "As Vidas dos Outros" (Florian Henckel Von Donnersmarck)

49. "Antes do Anoitecer" (Richard Linklater)

50. "Up! - Altamente" (Pete Docter)

51. "12 Anos Escravo" (Steve McQueen)

52. "A Favorita" (Yorgos Lanthimos)

53. "Borat" (Larry Charles)

54. "O Labirinto do Fauno" (Guillermo Del Toro)

55. "A Origem" (Christopher Nolan)

56. "Embriagado de Amor" (Paul Thomas Anderson)

57. "Donos de Estimação" (Christopher Guest)

58. "Diamante Bruto" (Josh e Benny Safdie)

59. "Toni Erdmann" (Maren Ade)

60. "Whiplash - Nos Limites" (Damien Chazelle)

61. "Kill Bill Vol. 1" (Quentin Tarantino)

62. "Memento" (Christopher Nolan)

63. "Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos" (Jonathan Dayton & Valerie Faris)

64. "Em Parte Incerta" (David Fincher)

65. "Oppenheimer" (Christopher Nolan)

66. "O Caso Spotlight" (Tom McCarthy)

67. "TAR" (Todd Field)

68. "Estado de Guerra" (Kathryn Bigelow)

69. "Debaixo da Pele" (Jonathan Glazer)

70. "Deixa-me Entrar" (Tomas Alfredson)

71. "Ocean’s Eleven - Façam as Vossas Apostas" (Steven Soderbergh)

72. "Carol" (Todd Haynes)

73. "Ratatui" (Brad Bird)

74. "The Florida Project" (Sean Baker)

75. "Amour - Amor" (Michael Haneke)

76. "Irmão, Onde Estás?" (Joel & Ethan Coen)

77. "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (Daniel Kwan e Daniel Scheinert)

78. "Aftersun" (Charlotte Wells)

79. "A Árvore da Vida" (Terrence Malick)

80. "Volver - Voltar" (Pedro Almodóvar)

81. "Cisne Negro" (Darren Aronofsky)

82. "O Acto de Matar" (Joshua Oppenheimer)

83. "A Propósito de Llewyn Davis" (Joel & Ethan Coen)

84. "Melancolia" (Lars Von Trier)

85. "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy" (Adam McKay)

86. "Vidas Passadas" (Celine Song)

87. "Os Senhores dos Anéis: A Irmandade do Anel" (Peter Jackson)

88. "Os Respigadores e a Respigadora" (Agnès Varda)

89. "Interstellar" (Christopher Nolan)

90. "Frances Ha" (Noah Baumbach)

91. "Aquário" (Andrea Arnold)

92. "Gladiador" (Ridley Scott)

93. "Michael Clayton - Uma Questão de Consciência" (Tony Gilroy)

94. "Relatório Minoritário" (Steven Spielberg)

95. "A Pior Pessoa do Mundo" (Joachim Trier)

96. "Black Panther" (Ryan Coogler)

97. "Gravidade" (Alfonso Cuarón)

98. "Grizzly Man" (Werner Herzog)

99. "Memórias de Um Assassino" (Bong Joon-ho)

100. "Superbad" (Greg Motolla)

