O Instagram é uma fonte de lucro para as celebridades que somam milhões de seguidores. Segundo um estudo da empresa Hopper HQ, citado pela BBC, Dwayne Johnson é a personalidade que mais cobra por cada publicação na rede social.

De acordo com o relatório, o ator, que soma 187 milhões de seguidores, ganha, em média, um milhão de dólares por cada post no Instagram. Já Kylie Jenner ocupa o segundo lugar do ranking (986 mil dólares), seguida por Cristiano Ronaldo (889 mil dólares).

O top dez conta com várias estrelas da música, sendo Ariana Grande a artista que mais lucra no Instagram. Em média, de acordo com o estudo, a cantora ganha 853 mil dólares por cada publicação. Já Selena Gomez cobra 848 mil dólares e Beyoncé recebe 770 mil dólares.

Justin Bieber, que ocupa o oitavo lugar o ranking, cobra 747 mil dólares e Taylor Swift recebe, em média, 722 mil dólares.