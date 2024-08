A "The Eras Tour", de Taylor Swift, conta já com a maior bilheteira de sempre e ainda não chegou ao fim. Em dezembro de 2023, a digressão da norte-americana foi a primeira da história a arrecadar mil milhões de dólares (cerca de 915 mil milhões de euros), mas está prestes a bater o seu próprio recorde.

Esta quarta-feira, dia 31 de julho, a revista Variety publicou uma grande reportagem dedicada à "The Eras Tour", adiantando que o faturamento médio de cada concerto da digressão é de 14 milhões de dólares, podendo chegar aos 17 milhões em alguns espetáculos.

De acordo com o Daily Mail, no final do ano, a "The Eras Tour", deve ultrapassar os dois mil milhões de dólares e estabelecer um novo recorde mundial para uma digressão.

Na Europa, a "The Eras Tour" termina em Londres, no estádio de Wembley, no dia 20 de agosto.