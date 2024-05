A estrela pop Taylor Swift ofereceu na quinta-feira um concerto colorido em Paris, com novas canções e um ambiente de emoção, no início da The Eras Tour of Europe que a levará a Madrid, Londres, Munique e, claro, Lisboa.

Durante mais de três horas, a cantora de 34 anos encantou os 42 mil espectadores que esgotaram o pavilhão da La Défense Arena para o primeiro espetáculo desde o lançamento do seu mais recente álbum, em abril.

“Vocês foram os primeiros a ouvir as músicas do 'The Tortured Poets Department'”, disse ao público. "Ou, como eu chamo, 'Female Rage: The Musical Comedy'. [Fúria Feminina: A Comédia Musical]".

A artista cantou meia dúzia de temas deste último álbum, que se tornou o lançamento de maior sucesso no Spotify, com mil milhões de visualizações em cinco dias.

A megaestrela norte-americana reservou outras surpresas para o público parisiense: coreografias de ballet, jogos de luzes e novos trajes extravagantes que sempre dão muito que falar nas redes sociais.

“Sendo o primeiro encontro na Europa, esperávamos muito” e, realmente, “foi ótimo e super surpreendente”, disse Caroline Vincent, 24 anos, entre um grupo de seguidores em trajes de lantejoulas, botins e óculos em formato de coração.

Taylor Swift conquista Paris

Para incluir as novas músicas, Swift teve que cortar o alinhamento milimétrico apresentado na América, Ásia e Austrália em que revisitou os seus primeiros dez trabalhos.

Desde a sua estreia com “Taylor Swift” (2006), a então estrela country em ascensão tornou-se a maior figura do pop internacional, com 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify (em comparação com 70 milhões de Beyoncé ou Dua Lipa).

Apesar do preço médio dos bilhetes ser de 180 euros, o promotor turístico francês Arnaud Meersseman disse que poderiam ter esgotado o Défense Arena, onde têm quatro datas agendadas, 12 ou 14 vezes.

Entre o público, 30% dos espectadores vieram de fora da França, segundo dados divulgados pela sala de concertos.

Christine Sloane, 53 anos, e as suas filhas Alison e Mari, de 12 e 10 anos, viajaram de Washington.

"Não poderia ser melhor. Foi completamente diferente. Acho que ele se inspirou na cidade", disse a mãe.

Os fãs antes do concerto de Taylor Swift em Paris

Lançada em março de 2023, a sexta digressão de Taylor Swift tornou-se a primeira da história a arrecadar mais de mil milhões de dólares no final do ano. A previsão é de duplicar este valor quando as cortinas baixarem em dezembro, no Canadá.

Depois de Paris, a artista norte-americana segue para Estocolmo, na Suécia, nos dias 17, 18 e 19 de maio. Já a 24 e 25 de maio, estreia-se em Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Depois de Portugal, a artista segue viagem para Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Suíça, Itália, Alemanha, Polónia, Áustria e regressa depois ao Reino Unido, a Londres, onde termina a viagem europeia.