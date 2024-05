Fonte oficial do World of Wine (WOW) avançou hoje à Lusa que a exposição temporária “Universo Dalí” vai estar patente no Museu Atkinson, inserido no WOW, e vai revelar obras de arte e trabalhos publicitários e comerciais que o surrealista realizou ao longo da vida.

A mostra vai também apresentar uma seleção de fotografias tiradas entre 1955 e 1985 pelo fotógrafo francês Robert Descharnes, amigo de Dalí. As imagens revelam alguns momentos captados da vida pessoal do artista, designadamente no seu ambiente familiar e íntimo.

A exposição vai dividir-se por 10 salas, com títulos como “Os Caprichos de Goya Metamorfoseados versus Intervenção Dalí” ou “Pinturas de Dalí”.

A mostra vai exibir dezenas de capas de revista, capas de livros, frascos de perfume e utensílios com a assinatura de Dalí, quando se dedicou a realizar trabalhos publicitários e comerciais.

Salvador Dalí nasceu em 1904, em Figueres, no nordeste da Espanha, e tornou-se num dos principais nomes do movimento surrealista, tendo contactado com Luis Buñuel, Max Ernst e Picasso, entre muitas outras figuras da arte do século XX.

A exposição “Universo Dalí” conta com a colaboração de Nicolas Descharnes, a curadoria de Tiago Feijó e a articulação de Andreia Esteves, responsável pelo Museu Atkinson e pelas parcerias internacionais do WOW.

Os bilhetes já estão à venda online e os ingressos custam 7,5 euros (para crianças) e 15 euros (adulto).

A mostra estará disponível no Museu Atkinson até 31 de outubro e as visitas podem ser feitas diariamente das 10h00 às 19h00.