Para além de Vhils, também outros artistas como Jo Di Bona ou Ratur participaram na iniciativa.

A obra do artista português está situada muito perto do Grande Arco da La Defense e representa dois rostos anónimos, entre outros motivos.

A outra nova obra de Vhils na capital francesa fica no centro de Paris, no ângulo das ruas Ambroise Paré e Guy Patin, no 10.º bairro.

Com uma dimensão mais reduzida do que o mural na La Defense, este trabalho artístico fica num dos muros do hospital Lariboisière, um dos principais de Paris.

Este projeto do artista português, intitulado "Scratching the surface", ganhou um concurso internacional do programa Embellir Paris (ou Embelezar Paris, em tradução livre), promovido pela autarquia da cidade, e que pretende tornar mais bonitos cerca de 20 lugares em diferentes bairros, através da contribuição de artistas, coletivos e escolas de arte de todo o Mundo.