O artista português Alexandre Farto (Vhils) apresenta, a partir de sexta-feira, no museu de arte MIMA, em Bruxelas, a exposição individual “Multitude”, sobre memória num tempo digital.

“Ao esculpir paisagens urbanas, padrões e rostos, desvendo histórias humanas enterradas no nosso passado e presente coletivos”, afirmou o artista visual nas redes sociais, a propósito de “Multitude”.

De acordo com o MIMA - Millennium Iconoclast Museum of Art, a exposição apresenta instalações, vídeo, cartazes, murais e paisagens urbanas que representam a visão do artista português sobre “a relação entre as pessoas e as cidades”.

“Multitude – Esculpir memórias na era digital” ocupará vários espaços do MIMA, ficará patente até janeiro de 2025 e tem entrada gratuita.

A exposição abre ao público na mesma semana em que Vhils inaugurou um mural no coração de Bruxelas e que é uma compilação de várias revoluções democráticas pela Europa, incluindo a dos Cravos, em Portugal.

“Toda a obra foi um levantamento das várias revoluções e de várias histórias da Europa, tem vários elementos de padrões, tens o cravo também que tem que ver com a ligação à Revolução dos Cravos”, contou Alexandre Farto à agência Lusa, durante a inauguração do mural.

Nascido em 1987, Alexandre Farto cresceu no Seixal, onde começou por pintar paredes e comboios com 'graffiti', aos 13 anos, antes de rumar a Londres, para estudar Belas Artes, na Central Saint Martins.

Captou a atenção a ‘escavar’ muros com retratos, um trabalho que tem sido reconhecido a nível nacional e internacional, e que já levou o artista a vários cantos do mundo.

Além de várias criações em Portugal, Alexandre Farto tem trabalhos em países e territórios como a Tailândia, Malásia, Hong Kong, Itália, Estados Unidos, Ucrânia e Brasil, alguns dos quais envolvendo comunidades locais.

Está representado em várias coleções de arte públicas e privadas.