Depois de, em 2019, ter apresentado “Doreen” no Teatro Nacional D. Maria II, David Geselson preparava-se para regressar à sala Garrett no início de março, com “O Silêncio e o Medo”, um espetáculo ao vivo que ficou impossibilitado devido ao confinamento decorrente da pandemia de COVID-19 e que é agora exibido online, tornando-se a primeira estreia internacional na sala online do D. Maria II.

Em “O Silêncio e o Medo”, David Geselson dá vida a uma ficção inspirada na Históriaque Nina Simone habita, num espetáculo falado em francês e inglês e legendado em português.