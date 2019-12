Toy consegue fazer a festa em qualquer lado. No passado fim de semana, o cantor voou até à Madeira, onde atuou na freguesia dos Prazeres, na Calheta.

Antes do concerto, o artista decidiu fazer uma pequeno "ensaio" durante a viagem. No voo para a Madeira, Toy improvisou um tema e cantou, em coro com os passageiros, o tema "Coração Não Tem Idade (Vou Beijar".

O momento foi partilhado por vários passageiros nas redes sociais e os vídeos somam milhares de visualizações.

Veja o vídeo: