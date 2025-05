Billie Eilish brindou os fãs com uma inesperada e comovente versão de “Creep”, dos Radiohead, durante o concerto deste domingo, 4 de maio, no Ziggo Dome, em Amesterdão. O espetáculo marcou o arranque de uma série de três datas na capital dos Países Baixos, inseridas na digressão mundial “Hit Me Hard And Soft”.

A versão do tema da banda foi uma estreia absoluta nos concertos da artista, que incluiu o tema de 1992 dos Radiohead num alinhamento de 22 canções. O momento foi partilhado pelos fãs nas redes sociais.

Fã assumida da banda britânica, Billie Eilish já elogiou várias vezes a influência dos Radiohead na sua música. Em 2019, Thom Yorke retribuiu os elogios, destacando a autenticidade da cantora: “Gosto da Billie Eilish. Ela está a fazer as coisas à sua maneira. Ninguém lhe diz o que fazer".

Veja o vídeo: