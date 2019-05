A editora Primary Wave Music Publishing anunciou esta segunda-feira, dia 20 de maio, um acordo com os herdeiros da cantora, falecida em 2012, no qual adquiriu 50% do seu património, incluindo os direitos das suas músicas, filmes e produtos derivados.

"Graças ao prestígio mundial da Primary Wave e à sua rede de contactos, esta associação vai levar o talento artístico e a integridade do legado de Whitney à estratosfera" com tudo o "que [ela] nos deixou para que aproveitemos durante toda a vida", disse Pat Houston, cunhada e administradora da herança da cantora.

"Antes da sua morte, havia muitos comentários negativos à volta seu nome, não falava só de música", disse ao The New York Times. "As pessoas esqueceram-se como ela foi fantástica. Deixaram que todos os seus problemas pessoais prevalecessem sobre aquilo pelo o que a amavam a princípio", acrescentou.

Pat Houston explicou ao jornal que a organização de uma digressão com um holograma da cantora é uma prioridade para esta associação, embora posteriormente possam ser alcançados acordos sobre os produtos derivados e talvez um espetáculo na Broadway.

"Whitney Houston é uma artista sem igual, cuja voz acompanha a vida das pessoas", disse Lawrence Mestel, diretor do Primary Wave.