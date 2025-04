É oficial: está em desenvolvimento uma nova versão de "O Guarda-Costas", o filme com Whitney Houston e Kevin Costner que encheu as salas de cinema em 1992.

Para reimaginar o "thriller" e drama romântico que juntou Whitney Houston logo no papel protagonista na sua estreia no cinema e Kevin Costner, a maior estrela da época, o estúdio Warner Bros. chamou Sam Wrench, o realizador do filme-concerto "Taylor Swift: The Eras Tour" e Jonathan A. Abrams, o argumentista de "Jurado #2", o mais recente trabalho de Clint Eastwood.

A notícia foi revelada durante uma entrevista da publicação especializada Deadline com Michael De Luca e Pamela Abdy, presidentes-executivos para a divisão de cinema do estúdio.

Apesar da sugestiva escolha para a realização da nova versão, ainda nenhum ator estará definido.

O projeto manterá a inspiração original: uma cantora de sucesso que contrata um profissional, antigo agente dos Serviços Secretos, para a proteger de alguém que a está a tentar matar.

O filme de 1992 foi um êxito enorme de bilheteira e a banda sonora tornou-se a mais vendida de todos os tempos. Os temas "Run to You" e "I Have Nothing" foram nomeados ao Óscar de Melhor Canção Original, mas foi a versão de "I Will Always Love You", popularizada por Dolly Parton em 1974, que mais ficou associada ao filme.

Pelo menos desde 2011 que se tenta fazer um novo filme e especulou-se sobre vários pares ao longo dos anos, nomeadamente Chris Hemsworth e Tessa Thompson, ou Channing Tatum e Cardi B.