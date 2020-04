O concerto dos ingleses Yes no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 24 de abril foi adiado para 21 de abril de 2021, anunciou hoje a promotora Everything is New.

"O concerto será composto por dois 'sets' da banda, o primeiro com faixas clássicas do extenso catálogo de Yes e o segundo incidirá sobre 'Relayer', o sétimo álbum de estúdio e um dos mais distintos da banda. Este foi o marco de uma ligeira mudança de direção que coincidiu quando Patrick Moraz substituiu Rick Wakeman nos teclados, dando um ar mais avant-garde ao álbum", pode ler-se no comunicado da promotora. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para o concerto do próximo ano, remarcado devido à pandemia da doença COVID-19.