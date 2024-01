A atriz e modelo Ana Afonso morreu aos 47 anos. A atriz fez parte do elenco da novela "Teu Olhar", da TVI, e participou no reality show "Quinta das Celebridades".

Nas redes sociais, Zé Manel, vocalista dos Fingertips, recordou a amiga. "Morreu-me a minha Anita. E o que mais me entristece é dizer que não me surpreende. Estamos doentes. Somos doentes", começou por escrever na sua conta no Instagram.

"Enquanto sociedade há muito perdemos o rumo. O que nos move, afinal? Qual o nosso propósito enquanto espécie? Estamos desacreditados no governo, na igreja, na família, no jornalismo, no amor, no mérito e, antes de mais, em nós próprios. Sabemos demais e substituímos a vontade de sermos felizes pela necessidade de estarmos em paz", frisou o músico.

No texto, Zé Manel recorda que tinha conversado recentemente com a atriz. "Falámos anteontem. A Ana ia ser professora de moda no projecto social que coordeno. A Ana só queria ser vista, gostada e entendida. Claro que nem sempre bem se sucedeu. O mundo não está feito para quem sente demais. Para quem se lança sem rede nos braços de tão vil e julgadora plateia. Agora, os mesmos que de si fizeram conversa de café, pasmam-se com a sua partida. Nunca a merecemos. Estou certo será sempre melhor acolhida noutro plano que nos olhe além da vista. A mim, vai fazer-me falta. Sempre nos amámos. Como só as almas fazem”, acrescentou o artista.

"Desculpa se não soube driblar as entrelinhas. Andamos todos demasiado ocupados a salvarmo-nos para que escutemos o grito de socorro do vizinho. Enquanto o parecer se sobrepuser ao ser, estamos condenados. Os meus sentimentos à família e principalmente aos filhos. A vossa mãe ama-vos muito", rematou.