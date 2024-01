O DJ e modelo Bruno Fernandes morreu esta semana aos 38 anos.

A notícia foi confirmada esta quinta-feira, dia 4 de janeiro, pela Blast Models. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Bruno Fernandes. Neste momento de profunda dor, manifesta aos familiares e amigos as mais sinceras condolências", pode ler-se no comunicado.

Na sua conta no Instagram, Zé Manel, vocalista dos Fingertips, recordou o amigo. "2024 começa com um aviso. No mesmo dia, mais um amigo de sempre não aguenta mais a alma dentro do corpo e decide deixar de estar por cá. Quão insuportável se terá tornado o mundo para que optemos por deixar de lhe pertencer? Quão toldados pela superficialidade das horas estaremos para nos termos esquecido como se vive?", escreveu.

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal