Carolina de Deus é a artista no MTV PUSH, a renovada rubrica do canal focada em apostar nos artistas da música e entretenimento do país a dar agora os primeiros passos.

"Com mais ou menos dores, Carolina de Deus foi crescendo sempre com a música muito presente na sua vida. Influenciada pela irmã mais velha, Maria de Deus, que também canta, Carolina começou a encarar o assunto de forma mais séria a partir dos 13 anos; aos 15 fez parte de uma banda de rock como vocalista; e aos 18 deu-se um importante momento de viragem para esta autodidata do piano quando participou no concurso televisivo da RTP, 'La Banda', do qual foi finalista", lembra o canal em comunicado.

A cantora e compositora de 23 anos, nascida em Lisboa, estudou Direito, mas atualmente a sua lei é a da música. Em 2022, lançou o seu primeiro single, "Talvez", seguindo-se depois "Querido futuro namorado", escrito com Zé Manel (Fingertips). No mesmo ano foi nomeada para um Globo de Ouro, na categoria Revelação do Ano.

De "Dores de Crescimento",o seu disco de estreia, faz parte ainda o single "Seria Estúpido Ligar-te".