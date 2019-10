O serviço de streaming Melovaz, do Irão, apagou todas as mulheres que aparecem nas capas dos álbuns ou nas imagens dos singles lançados nas plataformas online. As montagens foram partilhadas por utilizadores nas redes sociais. Veja a galeria.

