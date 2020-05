Stevie Wonder celebra 70 anos esta quarta-feira, dia 13 de maio. O músico estreou-se em Portugal em 1984, no Estádio do Restelo, em Lisboa, mas contou com uma plateia semideserta. Quase 30 anos depois, em 2012, voltou para subir ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa e foi recebido por 69 mil pessoas que cantaram consigo os seus grandes sucessos intemporais. No dia do seu aniversário, recorde a passagem de Stevie Wonder pelo festival que se realiza no Parque da Bela Vista.

