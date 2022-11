Mais de 300 séries em emissão e cerca de 125 títulos novos, incluindo novas temporadas de séries, são algumas novidades apresentadas pela The Walt Disney Company Portugal (TWDC) durante o seu showcase anual, esta terça-feira, onde apresentou as novidades de programação para 2023.

A empresa distribui 11 canais televisivos em Portugal: FOX, FOX Life, FOX Crime, FOX Movies, FOX Comedy, Disney Channel, Disney Junior, Baby TV, National Geographic, Nat Geo Wild e 24 Kitchen, cuja audiência, segundo a informação enviada pela companhia, representou, em 2022, 8,4% do total do consumo televisivo, o equivalente a mais de 20% de quota mercado em Pay TV.

As estreias e o regresso de várias séries para novas temporadas estão entre as novidades anunciadas. Na FOX estreia em dezembro “Fire Country”, a nova produção de Jerry Bruckheimer (produtor de "Piratas das Caraíbas" e "Top Gun: Maverick", entre muitos outros blockbusters). A série acompanha a luta contra os grandes incêndios que assolam a Califórnia por parte de um grupo de bombeiros de elite e de um conjunto de reclusos, voluntários num programa especial de redução de penas. Foi a estreia com maior audiência em televisão linear de uma nova série este ano, nos Estados Unidos.

Em 2023, “True Lies” traz para o pequeno écrã uma adaptação do filme homónimo de 1994 (“A Verdade da Mentira”), dos mesmos produtores executivos: James Cameron e Rae Sanchini. Uma série de ação, espionagem e comédia protagonizada por um, aparentemente, comum casal dos subúrbios mas que tem uma vida dupla quando enfrenta missões de espionagem internacional de alto risco.

As séries de ação continuam a marcar presença no canal, com temporadas de “CSI: Las Vegas”, “Magnum P.I”, “FBI”, “Investigação Criminal: Hawai’i” e “Chicago PD”.

Na FOX Life, há duas estreias, ambas protagonizadas por atrizes oscarizadas: Hillary Swank e Marcia Gay Harden.

Em dezembro estreia “Alaska Daily”, uma série dramática em que Hillary Swank representa uma prestigiada jornalista de Nova Iorque que se vê obrigada a mudar de vida após um problema profissional. No Alaska, e num pequeno jornal local, vê-se envolvida numa investigação sobre uma vaga de desaparecimentos e assassinatos de mulheres indígenas.

Em 2023, “So Help Me Todd”, é um drama legal com comédia à mistura, protagonizada por Marcia Gay Harden, que interpreta o papel de uma advogada de sucesso que contrata o seu filho como detetive.

“Anatomia de Grey” volta para a sua 19.ª temporada. “The Resident”, “9-1-1”, ” Station 19”, também terão novas temporadas e “New Amsterdam” chegará ao fim.

“Ghost” junta-se às comédias que preenchem a grelha da FOX Comedy. Quando um casal nova-iorquino decide transformar uma propriedade rural num hotel, não esperava que o seu sonho se fosse complicar.

Para manter a tradição, neste Natal chega ainda a 34.ª temporada de “Os Simpsons” ao canal.

“Family Guy”, “Boa Vizinhança”, ”American Dad” e “Os Goldberg”, entre outros, estão entre os regressos com novas temporadas.

Na FOX Crime, estreia-se “Sister Boniface”, um spin off de Father Brown sobre as investigações da Irmã Boniface - enóloga, motociclista, cientista forense e freira do Convento de St. Vincent. “Professor T”, “Death in Paradise”, “Astrid” e Raphaelle” e “Midsomer Murders” estão de regresso ao canal.

As produções nacionais continuam a ser uma aposta do 24Kitchen com o chef Henrique Sá Pessoa a regressar em janeiro com a nova temporada de “Comtradição pelo Mundo” e Cátia Goarmon a voltar com novos episódios, novas receitas e novos convidados em fevereiro, e Joana Barrios a apresentar o seu mais recente programa, na Primavera. O canal continuará a ser a casa exclusiva para os novos programas de Jamie Oliver.

No National Geographic, há novas temporadas de “Ilha sem Lei”, “Pesca no Limite” e “Mayday: Desastres Aéreos”. Regressa também a portuguesa Mariana Van Zeller, em fevereiro, com a terceira temporada da série “Na Rota do Tráfico”, que a leva de novo aos mais perigosos mercados negros do mundo.

Em Novembro chegam ao Disney Channel os novos episódios de “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e ainda a nova série “Ultra Violeta & Escorpião Negro”. O canal estreará também em breve a nova série de animação infantil da Marvel “Moon Girl e o Dinossauro Diabólico" e terá o regresso de outras produções para novos episódios, como “Os Green na Cidade Grande” e “A Maldição de Molly McGee”.

“Mickey Mouse Funhouse” e “Spidey e a Sua Superequipa” vão voltar ao Disney Junior, que contará com uma nova equipa de heróis, a “Unidade de Resgate”.