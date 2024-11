2024 foi o ano mais do que brilhante dos canais STAR (STAR Channel, STAR Life, STAR Comedy, STAR Crime e STAR Movies) em Portugal, levando a casa de todos os espectadores séries e filmes de sucesso, garantindo as melhores maratonas televisivas. Para celebrar os sucessos e a liderança em entretenimento em Pay Tv em Portugal, os canais lançaram o projeto Ano-Luz e prometem novas estreias na reta final do ano.

As séries dos canais STAR foram as mais vistas do ano e a celebração pretende iluminar todo o país. Além da programação, a marca esteve ainda junto dos portugueses com as melhores festas e sunsets por todo o país, com artistas brilhantes. E são estes resultados a base do projeto Ano-Luz, cujo objetivo é agradecer a quem vê os canais STAR todos os dias, acendendo um "Obrigado" em vários pontos do continente e das ilhas.

A marca construiu uma estrela de grande dimensão (2,85m de altura, 3 metros de largura e 300kg de peso) que levou em viagem, acendendo-a em locais inesperados, mas reconhecíveis, que fazem parte da vida das pessoas, tal como as séries e personagens dos canais STAR.

A estrela dos canais STAR acedeu-se em várias cidades e vilas: Faial (Açores), Albufeira, Almada, Braga, Caldas da Rainha, Carcavelos, Chaves, Coimbra, Aveiro, Crato, Covilhã, Ericeira, Ermesinde, Estremoz, Famalicão, Fuzeta, Guimarães, Lisboa, Loures, Madeira, Porto e Tomar. Nas diferentes localidades, a estrela foi assumindo a cor que representa os vários canais do portfólio – STAR Channel, STAR Life, STAR Comedy, STAR Crime e STAR Movies.

Séries: as estrelas do ano vão continuar a brilhar

The Irrational The Irrational NBC/Sergei Bachlakov

Ao longo de 2024, foram várias as séries que se tornaram estrelas dos canais STAR.

"The Irrational", baseada no livro “Previsivelmente Irracional”, de Dan Ariely, e que segue Alec Mercer (Jesse L. Martin), um professor de ciências comportamentais na Universidade de Wylton, em Washington D.C., que utiliza a sua excepcional capacidade de compreender comportamentos humanos para resolver crimes complexo, foi a Melhor estreia de série Internacional do Ano.

E há boas notícias para os fãs da série com Jesse L. Martin (“Lei & Ordem”), Molly Kunz (“Chicago Fire”), Maahra Hill (“Delilah”), Travina Springer (“Ms. Marvel”), Arash DeMaxi (“The Equalizer”) e Brian King (“Chicago Med”): a segunda temporada de “The Irrational” chega no dia 21 de novembro, às 22h15, ao STAR Channel.

O arranque da nova temporada de “The Irrational”, que oferece uma visão única sobre a natureza humana, segue os acontecimentos depois do desaparecimento de Rose (Karen David). Alec rapidamente descobre que se trata de um sequestro fora do comum. Enquanto Rose arrisca num perigoso jogo para ganhar tempo, Alec assume a liderança na busca para a encontrar.

Tracker Tracker CBS Broadcasting, Inc.

Um dos destaques do ano foi também “Tracker”, que entrou para o top 10 das séries mais vistas do ano em Portugal. A produção acompanha a história de Colter Shaw (Justin Hartley), um “lobo solitário” sobrevivente, que percorre o país na sua caravana como caçador de recompensas.

A série, criada por Ben H. Winters e baseada na coleção de livros best-seller “The Never Game”, de Jeffery Deaver, também é uma das apostas do STAR Channel para o final do ano: a segunda temporada estreia-se no canal em dezembro.

FBI FBI Bennett Raglin/CBS

Já a série internacional mais vista do ano foi “FBI”, que, episódio após episódio, continua a conquistar novos espectadores. Em breve, chegará ao STAR Channel a sétima temporada da série do galardoado Dick Wolf e da equipa por detrás de "Lei e Ordem".

“FBI” é uma série policial de ação sobre o funcionamento interno do escritório de Nova Iorque do Federal Bureau of Investigation. Esta unidade de elite põe todo o seu talento, inteligência e conhecimentos técnicos ao serviço de uma investigação tenaz, de casos de grande dimensão, incluindo terrorismo, crime organizado e contra-espionagem, para manter Nova Iorque e o país em segurança.

Mas há mais novidades (e boas) para os fãs da série. A quarta temporada de “FBI: International”, com Luke Kleintank, Carter Redwood, Vinessa Vidotto, Eva-Jane Willis e Christina Wolfe, também estreia em breve no canal.

FBI: Most International - Inês Herédia PR NOTABLE

A série centra-se nas operações da International Fly Team, uma unidade especializada do FBI sediada na Europa e liderada pelo talentoso agente Scott Forrester, interpretado por Luke Kleintank. Enfrentando uma variedade de ameaças, desde o terrorismo internacional ao crime transnacional, "FBI: International" acompanha os agentes de elite da Divisão Internacional do FBI na sua missão de proteger os cidadãos americanos onde quer que estejam.

Esta temporada conta ainda com uma surpresa para o público português com o terceiro episódio a ter parte da sua ação em Portugal e com a participação especial da atriz portuguesa Inês Herédia, no papel da detetive Letícia Santos.

2024 foi um Ano-Líder, um Ano-Luz dos canais STAR. Em 2025, os motivos para ficar ligado vão-se multiplicar, com novas estreias e surpresas.