Se segue grupos no Facebook dedicados aos serviços de streaming ou se está atento às conversas no Twitter sobre as novas produções, já deve ter ouvido falar de "18 Presents". O filme estreou no início de maio na Netflix e tem conquistado a atenção dos espectadores - em Portugal, esta terça-feira, dia 19 de maio, a história italiana entrou para o top diário do serviço de streaming.

A sinopse de "18 Presents" deixa claro que a história é para fazer chorar os espectadores. "Uma grávida com cancro em fase terminal deixa 18 presentes com um significado especial à filha, para esta abrir em cada aniversário até se tornar uma mulher", pode ler-se no resumo apresentado no serviço de streaming, que descreve o filme italiano como "emotivo" e "subtil".

A história, inspirada em factos reais, começa por apresentar Elisa (Vittoria Puccini), que está à espera do seu segundo filho. Com a vida a correr bem, a protagonista descobre que tem um cancro em fase terminal - a sua filha irá sobreviver, mas Elisa nunca a irá conhecer.

O filme conta com realização de Francesco Amato. Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Sara Lazzaro fazem parte do elenco principal do filme italiano.

Veja o trailer: