Ricardo Faria esteve no "Dois às 10", da TVI, no passado dia 30 de agosto. No programa das manhãs, o convidado contou que foi diagnosticado com cancro terminal – cancro no estômago na fase 4 e que se espalhou pelo corpo – e que lhe deram apenas seis meses de vida.

Na conversa com a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Ricardo Faria revelou que precisava de 280 mil euros para realizar um tratamento na Alemanha. Para o conseguir, criou uma página de angariação de fundos, no GoFundMe.

Depois da participação no "Dois às 10", a história tornou-se viral nas redes sociais e Ricardo Faria conseguiu angariar cerca de 350 mil euros em cerca de dois dias.

Esta segunda-feira, dia 2 de setembro, Ricardo, pai de Adam, de seis anos, esteve novamente à conversa com os apresentadores da TVI. "Foi a notícia mais feliz do nosso fim de semana", celebrou Cristina Ferreira.

"Vocês mudaram a minha vida (...) Não achava possível", frisou Ricardo Faria, acrescentando que o tratamento deverá começar até ao final. "O tratamento vou fazer este ano", adiantou.

Veja aqui o vídeo.