O "5 Para a Meia-Noite" regressa às noites de quinta-feira da RTP1, agora com um novo anfitrião: Gilmário Vemba.

A primeira emissão da nova temporada do talk show vai parar o ar no dia 12 de outubro, às 22h30. Na estreia, o humorista vai receber Filomena Cautela (do outro lado da secretária), Cândido Costa e Ivandro, que vai inaugurar o palco do "5".

"Aqui tudo pode acontecer, até as coisas mais imprevisíveis da televisão portuguesa. Na semana de regresso do '5 Para a Meia-Noite', não vamos ter só a estreia do Gilmário Vemba como apresentador, mas também uma casa nova", adianta a RTP1.

No talk show, o apresentador vai dar a conhecer a sua família em "Keeping Up With Vembas" e ainda os pormenores da sua preparação para este novo desafio, que contou com o apoio de ex-apresentadores.