O "5 Para a Meia-Noite" vai continuar a ser a grande aposta da RTP1 para as noites de quinta-feira. A nova temporada do talk show estreia-se no próximo mês, no dia dia 7 de outubro.

Inês Lopes Gonçalves, que se juntou ao programa da RTP1 em 2016, vai continuar a ser a anfitriã.

"O 5 Para a Meia Noite é um projeto nosso que serve de rampa para os apresentadores e pessoas que entram nas rubricas", sublinhou José Fragoso, diretor de programas da RTP, citado pelo Espalha-Factos.

“É um programa de humor que exige muita criatividade e esforço para conseguir ter bom momentos no programa e dali saem, normalmente, pessoas não só para a RTP, como profissionais de televisão", rematou durante a apresentação da nova grelha do canal.