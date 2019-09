Alexander Ludwig é ator, cantor e modelo canadiano, tendo começado a sua carreira muito novo até atingir o estrelado como o representante destemido do distrito 2 de "Hunger Games", que lhe abriu as portas para aquele que é o seu papel mais marcante até agora, como Bjorn na série "Vikings". O ator conversou com o SAPO Mag na Comic Con Portugal.

