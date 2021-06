Depois de um ano letivo atribulado, marcado por despedidas e tragédias, os alunos de Las Encinas estão de volta. A quarta temporada de "Elite" chega esta sexta-feira, dia 18 de junho, à Netflix e promete agarrar os fãs com novos dramas, amores e traições.

Antes do primeiro toque para o início das aulas, o SAPO Mag esteve à conversa com os protagonistas da série espanhola. Juntos em estúdio, os atores falaram sobre os novos episódios com meios de todo o mundo à distância - foi como uma espécie de 'telescola' do colégio mais atribulado de Madrid.

"Acho que é uma das melhores temporadas de sempre de 'Elite'", começou por frisar o criador da série, Carlos Montero, no arranque da conferência de imprensa, adiantando que espera que a produção tenha a duração de "Anatomia de Grey", que já conta com 17 temporadas.

Tal como acontece no drama médico, em "Elite" o elenco também sofreu alterações e a história vai contar com novos rumos. Ao longo das primeiras três temporadas, o núcleo central de protagonistas não se alterou. Mas na terceira parte da série, alguns dos finalistas despediram-se do colégio e embarcaram para novas aventuras - Nadia (Mina El Hammani) e Lucrecia (Danna Paola) mudaram-se para Nova Iorque; Carla (Ester Expósito) decidiu ir estudar para fora do país; e Valério (Jorge López) assumiu o controlo de um negócio de vinhos. Álvaro Rico também não irá regressar à série, depois do desfecho trágico da sua personagem, Polo.

Apesar de Carla, Nadia, Lucrecia e Valério se terem despedido de Las Encinas, Ander, Omar, Guzmán, Cayetana, Samuel e Rebeca prometem continuar a animar os corredores do colégio madrileno. Mas na terceira temporada, os seis amigos vão ter de dividir protagonismo com novos colegas, que prometem agitar (ainda mais) as vidas de todos.

Novo diretor e novos alunos em Las Encinas

Manu Ríos é uma das novas caras da série e vai vestir a pele de Patrick Blanco, jovem que vai mudar a relação entre Ander e Omar. Já Carla Díaz vai interpretar Ari Blanco e Martina Cariddi será a irreverente e problemática Mencía Blanco.

Diego Martín também se juntou ao elenco para dar vida a Benjamín, o novo diretor do colégio e pai de Patrick, Ari e Mencía, enquanto que Pol Granch será Phillippe von Triesenberg, aluno oriundo de uma das mais importantes famílias reais da Europa.

"O maior desafio foi encontrar o equilíbrio entre os novos alunos e os veteranos. Precisávamos que as personagens novas entrassem com muita força, mas sem esquecer as antigos, que não podiam ofuscar as novas. Foi difícil encontrar esse equilíbrio, mas conseguimos e temos um elenco fantástico", confessa o criador da série em conversa com 75 meios de comunicação de todo o mundo, tendo o SAPO Mag sido o único meio português a marcar presença.

Apesar de os fãs apelarem ao regresso de algumas personagens, Carlos Montero defende que os espectadores não vão ter saudades dos alunos que abandonaram o colégio mais elitista de Espanha. "Temos um elenco fantástico de novos atores. Foi muito difícil porque chegaram atores muito consolidados e não foi nada fácil. Desde o início, todos se vão apaixonar por eles. Digo isto a todas as pessoas do Twitter que nos odeiam porque matámos ou porque nos despedimos de outras personagens (não as despedimos, elas foram embora)... depois de dois dias depois vão-se sentir péssimas porque vão adorar tanto as novas [personagens] que vão esquecer [as antigas personagens]", confessa o criador de "Elite".

A chegada do novo diretor, Benjamín (Diego Martín), promete estalar o caos em Las Encinas. "Um rígido novo diretor e quatro novos alunos chegam a Las Encinas. Omar e Samuel têm de mostrar o que valem academicamente, enquanto os amigos tentam ajudar", resume a Netflix na sinopse do primeiro episódio da terceira temporada.

Patrick Blanco, personagem de Manu Ríos, é o primeiro novo aluno a dar nas vistas no corredor do colégio. Irmão gémeo de Ari Blanco (Carla Díaz), apresenta-se confiante e pronto a conquistar tudo aquilo que pretende. "Acho bonito entrar com as minhas irmãs e com o meu pai. Não entra só por sua conta, já vem com um background. Parece-me muito bonito", frisa o ator em conversa com o SAPO Mag.

Um mais um são dois... ou podem ser três?

Apesar dos momentos difíceis com o pai, a relação de Patrick com Omar (Omar Ayuso) e Ander (Aron Piper) promete ser o ponto central da história da nova personagem e de toda a terceira temporada. Para Manu Ríos, ator que se deu a conhecer através do Youtube e que já soma mais 5,6 milhões de seguidores no Instagram, é uma felicidade partilhar a história com o casal.

"Omar e o Ander são um casal que eu, como seguidor da série, gosto muito. É bom fazer parte disto também", sublinha o ator, acrescentando que a sua personagem não quer destruir a boa relação entre Omar e Ander. "O Patrick não entra com a intenção de destruir a relação que o Omar e o Ander têm. A personalidade de Patrick é muito forte e o que mete na cabeça - neste caso, no início, é o Ander - leva em frente. Ele mesmo descreve-se assim: 'o que quer, consegue'", explica.

"De repente, se descobre que há uma relação e que tem de se meter no meio, então entra mas não com a intenção de criar problemas. Simplesmente tem esse desejo", adianta Manu Ríos.

Para Aron Piper, jovem ator que veste a pele de Ander, uma das personagens mais acarinhadas pelos fãs da série, foi fácil trabalhar com Manu Ríos desde o primeiro minuto. "De um ponto de vista de representação ao pessoal, correu muito bem. Porque nos ligámos muito bem com Manu desde o primeiro minuto", conta.

"E depois na ficção também. Acho que que a personagem Patrick não vem com a intenção de quebrar nada, nem para se meter no meio de nada. O Patrick é assim... caprichoso, mas sem maldade. Por isso, acho que o trio [Omar, Ander e Patrick] vai correr bem", defende Aron Piper, lembrando que acompanha várias teorias dos fãs: "Uma das teorias mais engraçada é a 'Omandrick', que junta Omar, Patrick e Ander".

Ao longo da terceira temporada, o novo trio amoroso vai protagonizar algumas das cenas mais picantes de toda a série. "Houve vários momentos em que pensei: 'como vou fazer isto?' Mas correu tudo bem", brincou Manu Ríos em conversa com os jornalistas. O criador da série garantiu que nenhum dos atores pediu alterações no guião.

Novos amores nos corredores de Las Encinas

Além de Patrick, Ari Blanco também promete dar que falar e protagonizar os momentos de maior drama da terceira temporada. A personagem interpretada por Carla Díaz, atriz que já participou em várias séries espanholas, é a principal aliada do pai, que enfrenta os antigos alunos de Las Encinas.

"Gostei muito da história desde o início. Entrar com os irmãos, com o pai, com a família toda, faz com que te sintas mais protegida. Entras em grupo foi muito bom. Desde o minuto zero que tivemos uma ligação e ficamos muito amigos. Foi fácil, nesse sentido", conta a atriz, frisando ainda que "correu tudo muito bem".

"Gostei imenso da personagem... passou tudo muito rápido", acrescenta.

Ao contrário da irmã Ari, Mencía promete dar que falar pela sua personalidade forte e rebelde - se Ari é aliada do pai, Mencía é a grande rival. "Tinha medo de uma parte da história da minha personagem, que é um pouco turbulenta", confessa a atriz Martina Cariddi em conversa com o SAPO Mag.

"Foi vertiginoso. Para mim, esta foi a primeira vez que entrei num projeto tão grande, como atriz. Foi vertiginoso, mas um desafio superado. Foi muito bom, conheci pessoas maravilhosas", acrescenta a jovem, lembrando que a sua personagem tem vários problemas do passado por resolver.

"Mais do que a necessidade de ser aprovada pela sociedade - isso para ela é igual - o que se passa com a Mencíaa é que tem muitos medos e muitas feridas do passado", explica Martina Cariddi, acrescentando que a personalidade forte da personagem é só um disfarce. "Tudo a afeta muito e por isso tem esta personalidade impulsiva", remata.

"Queríamos contar a história mais natural sobre conhecer alguém"

Além dos conflitos com o pai, Mencía vai protagonizar um dos romances mais fortes da terceira temporada de "Elite". Depois de Samuel (Itzan Escamilla) lhe ter partido o coração, Rebeca (Claudia Salas) deixa-se levar pela nova estudante de Las Encinas.

"Tanto eu como a minha colega Martina [Cariddi], bem como a equipa em geral, abordamos a sexualidade sempre do ponto de vista para a apresentar - não a partir do momento em que está com alguém do mesmo sexo - a partir do principal conflito. Neste caso foi: já sofri antes e não quero voltar a sofrer de novo por amor. Não interessa se é uma mulher ou se é um rapaz. Acho que essa era questão e o objetivo principal da parte de todos. E concentrámos aí muita energia porque, no final, queríamos contar a história mais natural sobre conhecer alguém, seja qual for o sexo, e penso que isso é super necessário. E creio que é um dos pontos certos do guião e de todo o projeto. É como deve ser", sublinha Claudia Salas.

Para a jovem atriz, é natural Rebeca ter muitas dúvidas em relação ao amor. "As dúvidas são partilhadas. Quando vens de algo que te deixou magoada ou de algo que ainda não está curado e aparece alguém que te faz pensar em tudo... tens de te livrar das capas que criaste por medo, para não voltar a sofrer. E é o que se passa com a personagem de Mencía, que não deixa a Rebeca escapar. E daí vêm coisas bonitas e outras coisas que iremos descobrir. Foi uma viagem muito bonita", adianta Claudia Salas.

Os novos amores vão bater apenas à porta do coração de Patrick e Mencía. Depois de Rebeca, Ari também se vai deixar levar na 'cantiga' de Samuel. "Nesta temporada, o Samuel deixa de lado toda a carga dramática que carregou até agora. E vai conhecer uma nova rapariga, a Ari Blanco [Carla Díaz]", revela Itzan Escamilla.

"E vai entra num conflito porque se cria um triângulo amoroso entre Samuel, Guzmán e Ari. As coisas vão ficar mais complicadas entre Guzmán e Samuel, mas é uma relação muito consolidada e, aconteça o que acontecer, no final, tudo será superado. Com a Ari, vai encontrar um novo amor. Vai ser interessante para o público", frisa o jovem ator de "Élite".

O príncipe e a sua Cinderela

Além dos triângulos amorosos e das descobertas de novos amores, a nova temporada da série da Netflix vai contar com uma relação entre dois protagonistas de classes sociais opostas. Além dos irmãos Blanco, Las Encinas vai receber Phillippe von Triesenberg [Pol Granch], jovem que pertencente a uma das mais importantes famílias reais da Europa.

"Tive bastantes 'ataques cardíacos' porque há coisas que a personagem faz e que são muito turbulentas. Temos de as mostrar porque existem", conta o ator Pol Granch, relembrando que a sua personagem não vai ser recebida da melhor forma no colégio de Madrid.

"Ninguém se salva nesta série"

Apesar do conflito com os colegas, Phillippe von Triesenberg vai encontrar uma aliada: Cayetana, que agora é uma das empregadas de Las Encinas. "Ninguém se salva nesta série e ela vai ter uma relação, com Phillipp von Triesenberg [Pol Granch], e será bastante tóxica também. Pelo meio, também terá momento muito bonitos e vamos encontrar a Cayetana num lugar muito diferente das temporadas anteriores - com a morte do Polo, ela vai enterrar uma parte da sua vida e que antes se destacava totalmente. Essa máscara é enterrada e, nesta temporada, tenta aceitar-se como é e começa a trabalhar como empregada de limpeza no colégio", resume Georgina Amorós.

Para Pol Granch, a relação com Cayetana vai ter altos e baixos. "Acho que a maior parte da relação com a Cayetana será muito real. Penso que na relação o mais importante é a confiança e a minha personagem, como está sempre rodeada de ouro, não sabe receber um 'não' como resposta e chega ao colégio com um escudo de desconfiança. Acho que a Cayetana é a única pessoa a quem vai dar um pouco de confiança", antevê o jovem ator, confessando ainda que foi "muito bem recebido" por toda a equipa.

Amor, traições, drama, sexo e festas: à quarta temporada, "Elite" promete continuar a oferecer todos os ingredientes a que habituou os fãs de todo o mundo.

Todos os episódios da nova temporada estão disponíveis na Netflix, que já confirmou a produção da quinta parte da série espanhola.